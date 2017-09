Nog steeds hoop op dijkversterking bij Geertruidenbergse Slikpolder: 'De deur staat weer open'

Van Dongen reageert daarmee op uitspraken van provinciebestuurder Johan van den Hout. Die stelt dat het besluit van waterschap Brabantse Delta om te kiezen voor dijkverlegging 'geen draagvlak' heeft. Mogelijk onderneemt de provincie daarom stappen tegen het waterschap. Brabantse Delta heeft hiervan 'kennis genomen', zegt een woordvoerster. Een nieuwe beslissing lijkt niet aan de orde.

'Goed is goed'

Het draagvlak ontbreekt omdat omwonenden, gemeente en andere belangenpartijen kiezen voor dijkversterking. De buurt is onder meer bang voor problemen met grondwater, waardedaling van huizen en verlies van het vrije zicht. De Madese NatuurVrienden maken zich hard voor behoud van natuur. "Dan is dijkversterking de beste optie", meent Ankie Stoop. "Een nieuwe dijk neemt veel plaats in en daardoor verlies je veel natuur. Uit alle stukken is gebleken dat dijkversterking ook veilig is. We hoeven niet roomser te zijn dan de paus. Goed is goed." Het waterschap: "Een kortere dijk is beter te onderhouden, makkelijker te inspecteren in het geval van hoogwater, heeft minder risico op plekken die falen en is gunstiger voor een eventuele verbeteropgave in de toekomst."

Alternatief

Het waterschapsbestuur gaf enkele maanden geleden aan de beslissing enkel te heroverwegen als er 'nieuwe informatie' voorhanden is. Volgens Van Dongen is dat zeker het geval. "Wij hebben een alternatief ingediend voor dijkversterking. In plaats van damwanden kies je voor een soilmixwand. Je gebruikt omgewoelde grond en beton, het is bovendien 40 procent goedkoper. Deze dijkvorm is ook uitbreidbaar." "Deze methode is ons bekend en wordt als proef toegepast bij andere waterschappen", reageert het waterschap. "De Slikpolderdijk is nu niet sterk genoeg om in de toekomst voldoende veiligheid te bieden. Als veilige oplossing vinden we het belangrijk om technieken te gebruiken, waarvan bewezen is dat ze werken."