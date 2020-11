Nog snel naar het speelgoedmuseum: ‘Bezoekers voelen zich veilig’

foto's Kattenha­ren in het toetsen­bord en een hond op schoot: huisdieren als maatje tijdens het thuiswer­ken

17:09 WEST-BRABANT - De redactie van BN DeStem werkt alweer enkele weken volledig thuis. Collega's schrijven hun verhalen aan de keukentafel of achter een soms geïmproviseerd bureau op de zolderkamer. Vergaderen gebeurt via het beeldscherm en daar loopt regelmatig een dier door het beeld. Want thuiswerken heeft dan niet de hectiek van de redactievloer, helemaal alleen zijn veel collega's ook niet. Huisdieren bieden hen gezelschap.