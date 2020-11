Nog kleine kans op carbid schieten in Raamsdonk en Gilze-Rijen: ‘Houden er eigenlijk geen rekening meer mee’

Hans de Bont van minicamping de Bonte Kraai in Raamsdonk heeft contact gehad met de gemeente Geertruidenberg. Die kon nog geen duidelijkheid bieden of er voor de camping een uitzondering wordt gemaakt op het verbod. “Vorige week heb ik met een ambtenaar van de gemeente gesproken. Die zei dat hij verwacht dat er een verbod komt, aangezien het wordt aangemerkt als evenement.”

Wanneer er een beslissing komt, weet De Bont niet. Hij zegt ook nog niet bezig te zijn met de voorbereidingen. “We gaan er geen tijd insteken als het nog allemaal onzeker is. Eerlijk gezegd houden we er geen rekening meer mee dat het doorgaat. Als club hebben we besloten het uitgangspunt van de gemeente aan te houden. Natuurlijk vinden we het erg als het niet door kan gaan, maar als de gemeente het verbiedt, leggen we ons daarbij neer.”