Nog geen zicht op verbouwing kantine buschauffeurs

De onderhandelingen zijn echter nog niet afgerond. Wethouder Mark Vissers: ,,We zijn daarover met hen in gesprek. Een concrete planning is dus nog niet te geven. De nieuwe kantine krijgt meer ruimte en meer toiletten. Daar is de hele exercitie immers op gericht."

Weinig

Groter

Op de vraag waarom bij de bouw niet meteen aan een grotere kantine is gedacht, zegt Vissers. ,,Die vraag hebben we al meermaals beantwoord. De kantine is destijds bij de inrichting van het nieuwe busstation gebouwd op basis van de wensen en eisen van de busmaatschappij. Nu gebleken is dat die ruimte toch niet voldoende is, kijken we samen, gemeente en Arriva, naar een oplossing."

Concessie

Een woordvoerder van Arriva heeft dit al eerder, in november vorig jaar, bevestigd. 'Dit was de situatie toen we het vervoer van Veolia overnamen.' Peter Suiker: ,,In december 2014 nam Arriva de concessie van Veolia over. In januari 2015 ging de schop de grond in voor het nieuwe busstation. Wij hebben als chauffeurs altijd gezegd dat de omvang van de oude kantine gehandhaafd moest blijven. Daar is niets mee gedaan. Toen we er achter kwamen dat de nieuwe kantine veel te klein was, hebben we meteen aan de bel getrokken."