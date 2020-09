Nog geen zicht op luchthavenbesluit Gilze-Rijen: jaren vertraging door onderzoek De Peel

Er wordt al sinds 2016 getimmerd aan het luchthavenbesluit voor de 46 helikopters tellende vliegbasis van het Defensie Helikopter Commando (DHC). Twee jaar geleden kwam het tot een ontwerp-besluit waarop honderden zienswijzen zijn ingediend over onder meer geluid, vliegroutes en gevolgen voor de natuur en luchtkwaliteit.

Lees ook PREMIUM Overtreedt Defensie regels door te lang uitblijven antwoorden op zienswijzen luchthavenbesluit Gilze-Rijen? Lees meer

Defensie acht het ‘onwenselijk’ de beantwoording nog langer uit te stellen. Gevolg is dat het lijvige stuk geen juridische basis kent (bezwaar is niet mogelijk) en niet volledig is, aldus Defensie.

Reden van de voorlopige reactie is de vertraging van het luchthavenbesluit voor vliegbasis De Peel. Deze basis wordt nieuw leven in geblazen, waarmee Gilze-Rijen verlost wordt van de functie van reservebasis voor straaljagers. De volgorde is wel: eerst De Peel regelen, dan Gilze-Rijen.

Programma Aanpak Stikstof

Maar De Peel wordt vertraagd door het Programma Aanpak Stikstof waarvoor natuuronderzoek nodig is. ,,Een definitief luchthavenbesluit kan nog jaren duren”, aldus Defensie. Wethouder Sandra Diepstraten (CDA, luchthaven) van Gilze en Rijen spreekt van een ‘tussenbericht’: ,,Het is de broodnodige reactie op de zienswijzen. Het is een stuk waaruit we verder kunnen werken.” Over de vertraging: ,,Dat is geen ideale situatie, maar het kan wel in ons voordeel werken.” Ze doelt op toezeggingen die staatssecretaris Barbara Visser van Defensie begin dit jaar deed.

Quote We zijn voor Defensie een serieuze gespreks­part­ner, met begrip voor elkaars standpunt Sandra Diepstraten, Wethouder Gilze en Rijen

De gemeente kan, aldus de wethouder, verder met gefaseerde woningbouw in de kernen Molenschot (75 woningen) en Hulten. Zo wordt ook 20 miljoen euro vrijgemaakt voor isolatie van 201 woningen in verband met rattle noise (trillingen door Chinooks), vanaf 2022. ,,Ik ben blij dat dat in gang wordt gezet.”

Andere toezeggingen: minder vluchten boven de kernen Gilze en Rijen, permanent geluidmeetnet, andere methode om lawaai te meten (niet meer uitgaande van straaljagergeluid), verplaatsing van een oefenhelling, betere klachtenregistratie en minder vluchten van ‘particuliere’ toestellen. Diepstraten: ,,We zijn voor Defensie een serieuze gesprekspartner, met begrip voor elkaars standpunt. Het is belangrijk dat Defensie nu het huiswerk blijft doen. Maar het wordt wel ingewikkelder”, zegt ze over de stikstofproblemen.

Meer vluchten in de pen

Aan de andere kant er zitten er wel meer vluchten in de pen, door aanschaf van helikopters. Wethouder Diepstraten: ,,Daar blijven we over van mening verschillen. Dat blijft een belangrijk punt van aandacht. De vraag is of we met het aantal vliegbewegingen niet aan de max zitten. Daar zit spanning op.”

Dat geldt volgens haar ook voor de avond- en nachtvluchten: ,,Ook daar moeten we met elkaar het gesprek over blijven aangaan.” Komt bij dat de peperdure vliegsimulatoren het aantal vluchten niet zouden beperken: ,,Dat is ook een punt van geschil. Vliegbewegingen zijn nodig. Maar het aantal bewoners dat overlast ervaart is groot.”

Proces frustrerend

Walter de Vet, woordvoerder van het omwonendenoverleg, over het stroperige proces naar een luchthavenbesluit toe: ,,Dat proces is frustrerend, vooral voor de direct omwonenden. Maar ik zie deze voorlopige beantwoording niet als pappen en nathouden, of dat we aan het lijntje worden gehouden. Aan het begin van het traject was er weinig dialoog met de omgeving, de Defensietop handelde uit eigen belang. Nu zie ik bij Defensie realitietszin; er is een gedragen besluit nodig, draagvlak.”

Glas halfvol en halfleeg

De Vet: ,,Het is een tweezijdig beeld: het glas is halfvol maar tegelijkertijd halfleeg. Er gebeurt veel, noem de aanpak van problemen met rattle noise. Maar er zijn er nog wel grote vraagtekens”, zegt hij over de aanschaf van helikopters en de simulatoren die geen vluchten wegnemen: ,,Dat is hoogst merkwaardig.”

Aantallen vluchten zijn geregeld in de geluidscontour: ,,Neem Schiphol, daar geldt het zelfde systeem. Maar daar is wel een maximum gesteld aan het aantal vluchten.”

Slaapverstoring Uit de beantwoording van Defensie blijkt onder meer dat ‘meer mensen in de regio last hebben van slaapverstoring dan elders door overkomende helikopters’. Defensie geeft opdracht voor een ‘gezondheids-belevingsonderzoek’. En het ministerie gaat de geluidsbelasting, die binnen de grenswaarde blijft, op de natuur en de vogelstand monitoren. Op 17 september geeft Defensie op het gemeentehuis of in cultureel centrum De Boodschap uitleg.