Nog geen horeca in voormalig sekshuis Badda Bing Hulten

Vonk tussen Marian Witte en Geertrui­den­berg sloeg over in Lambertus­kerk: ‘Het begon te kriebelen‘

9:47 RAAMSDONKSVEER - Over het nieuwe huis wordt door haar drie kinderen al getwist. ,,De een wil naar een mooie boerderij in Raamsdonk, de ander wil dicht bij het busstation in Raamsdonksveer wonen en ikzelf houd wel van het historische in Geertruidenberg. Dus dat wordt een dikke discussie.”