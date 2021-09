Nog even wachten met griezelen maar Raamsdonk is klaar voor Halloween

RAAMSDONK - Het is nog even wachten op de persconferentie van 20 september maar de Halloweentocht in Raamsdonk staat al in de steigers. Op 30 oktober is het zover. Een jaar later dan gepland, want (ook?) vorig jaar gooide corona roet in het eten.

Om de twee jaar is Raamsdonk het decor voor de Halloweentocht. Deelnemers blijven niet beperkt tot de inwoners, zij komen uit de hele regio. Want in het buitengebied van Raamsdonk wordt het echt griezelen; decor en attributen zijn duivels-echt.

Wat die attributen betreft, die staan nog even in de wacht. Er wordt pas echt gewerkt aan acts en materiaal als er 20 september een go! komt, zegt bestuurslid Patricia Pruijssers.

Vrijwilligers

De werving van vrijwilligers op social media is in ieder geval al begonnen. ,,We hebben er al 50 van de 100 die nodig zijn. We maken ons geen zorgen, het zijn vaak dezelfde mensen die zich melden".

En wat betreft de coronaregels, aldus Pruijssers: ,,Het blijkt in de praktijk minder heftig dan het klinkt. Als je gevaccineerd bent kun je binnen met een qr-code. Ben je niet gevaccineerd dan bestaat er iets als testen voor toegang, dat is gratis toch? Ach, ik weet het ook niet precies."

Hoe ze dan omgaan met de anderhalve meter afstand? Pruijssers: ,,Dat wordt moelijker, want we lopen in groepjes. En als het eng wordt kruip je bij wijze van spreken bij elkaar op de rug. We hebben de groepjes sowieso so al kleiner gemaakt. Maar he, in Zandvoort zag je toch ook gen anderhalve meter?”