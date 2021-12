Nog even een kijkje nemen op Werkendamse Veerdienst III voordat het geveild wordt: ‘Het is een machtig scheepje’

Gilze en Rijen maakt zich zorgen over kosten van ‘gasplan’

RIJEN - Het afkoppelen van alle woningen in de gemeente Gilze en Rijen van het gasnetwerk leidt tot de nodige zorgen bij de gemeenteraad. Omdat onduidelijk is hoeveel deze ‘warmtetransitie’ kost en hoeveel geld het rijk bereid is beschikbaar te stellen, vrezen ze voor de mogelijke financiële gevolgen voor inwoners en de gemeente.

1 december