Nog eens dertig dagen langer hechtenis voor vrouw (21) die verdacht wordt van overgieten asielzoeker met kokend water

Het slachtoffer raakte zwaargewond en verkeerde dagen later nog in shock. Het kokende water was over een groot deel van haar lichaam gegoten. De lesbische vrouw van Nigeriaanse afkomst was voor haar verjaardag op bezoek bij haar vriendin en dochtertje in asielzoekerscentrum. De vriendin werd al langer lastiggevallen door de Nigeriaanse man en vrouw.