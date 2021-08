Nog één keer kanongebulder in Geertruidenberg

Geweld met twee gewonden op het woonwagen­kamp Oud Gastel: mogelijk vuurwapens gebruikt

27 augustus OUD GASTEL - Bij het geweldsincident op het woonwagenkampje in Oud Gastel waarbij zondag twee gewonden vielen, zijn mogelijk ook vuurwapens in het spel geweest. De twee bewonersfamilies die tegenover elkaar stonden, zeggen elk dat de ander heeft gedreigd met een handvuurwapen, zonder dat daarbij geschoten is. Dat melden bronnen rond het onderzoek.