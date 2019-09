Nog dit jaar directe bus tussen Vrachelen en Breda

Quote De bussen worden ingezet waar de vraag hoog is. En waar de vraag laag is, rijden minder bussen.” Suzan van Beek, Woordvoerder Arriva. De schoolgaande jeugd en studenten die naar de opleidingen in Breda, Tilburg en Eindhoven reizen, zullen een zucht van verlichting slaken. ,,De nieuwe spitslijn, buslijn 324, gaat als snelle verbinding rijden tussen Vrachelen en Breda. In de ochtend naar Breda, in de middag naar Oosterhout", aldus Arriva-woordvoerder Suzan van Beek. De bus vertrekt in Vrachelen en rijdt via het Busstation naar Zuiderhout, Teteringen en Breda. De provincie is vorige week akkoord gegaan met de nieuwe busregeling.

Steeds meer passagiers

De lijnen tussen Oosterhout, Breda en Tilburg krijgen steeds meer passagiers. Op dit moment rijdt er tijdens de drukste uren in de ochtend iedere 5 minuten een bus van Oosterhout naar Breda. Daar komen de ritten van buslijn 324 bij. Dat gaat ten koste van de lijn vanaf Raamsdonksveer. In de ochtend worden een aantal ritten van lijn 326 vanaf Raamsdonksveer naar Breda omgezet in ritten van lijn 324 vanaf Vrachelen naar Breda. Van Beek: ,,De bussen worden ingezet waar de vraag hoog is. En waar de vraag laag is, rijden minder bussen.”

Meer bussen voor Bredanaars

Voor Bredanaars die in Oosterhout werken, bijvoorbeeld bij bedrijven aan de Europaweg, komen er ook meer bussen. In de ochtendspits gaat lijn 325 extra ritten rijden vanaf Breda naar Oosterhout Busstation en in de middagspits terug naar Breda.

Extra bus achter reguliere bus in Dongen

De service van Dongen naar Tilburg wordt uitgebreid. Hier gaat in de ochtendspits iedere 7,5 minuut een bus rijden. ,,Momenteel versterken we in de ochtend drie ritten van buslijnen 327 en 328 met een extra bus. Dat wil zeggen een bus die op drukke dagen achter de reguliere bus rijdt. Deze ritten gaan we structureel opnemen in de dienstregeling", aldus Van Beek.

Grote wens

Een directe lijn van de nieuwe wijk Vrachelen naar Breda is een grote wens van het Oosterhoutse college van B en W. De voormalige wethouder van verkeer, Marian Witte, die vorige week afscheid nam, omdat ze burgemeester van Geertruidenberg wordt, gaf eerder al aan dat een vaste buslijn ook een uitkomst is voor Oosterhouters die in Breda werken.

Nieuwe dienstregeling