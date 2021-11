Nina werd als jong meisje jarenlang mishandeld door haar moeder: ‘Veel in mijn lijf is kapotgemaakt’

‘Iedere situatie is anders’: Geertrui­den­berg gaat praten over mogelijke illegaal tuintjesge­bruik op 350 adressen

GEERTRUIDENBERG - Geen 742 maar 350 mogelijke gevallen van ‘illegaal’ grondgebruik blijven er over na de inventarisatie van de gemeente Geertruidenberg. Na het tuintjestumult in de Emiliastraat gaat zij in gesprek met die bewoners. Nieuwe brieven over oneigenlijk grondgebruik worden aangepast.

12 november