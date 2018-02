Nina Rosalie Brokx Oosterhoutse Voorleeskampioen

''We willen de kinderen laten zien dat lezen écht niet saai hoeft te zijn'', aldus organisator Ans van Hooijdonk van de Oosterhoutse Bibliotheek Theek 5.

De schoolkampioenen worden bijgestaan door hun klasgenoten die hen met spandoeken en groot applaus aanmoedigen. Maar als er voorgelezen wordt, is het muisstil in de grote zaal. ''Voorlezen is heel belangrijk, maar schiet er ook bij ons weleens bij in'', bekent juf Inge Kielestein van basisschool De Meander, ''juist daarom is het zo fijn dat de voorleeswedstrijd er is, dat is een goede stimulans om het bewust te blijven doen''.

Groot podium

De Nationale Voorleeswedstrijd werd voor de 25e keer wordt georganiseerd, een jubileumjaar. ''Wij doen al sinds het begin mee en ik organiseer het nu voor de 13e keer. Ik vind het altijd het leukste feestje van het jaar, het is voor de kinderen ook geweldig dat ze op zo'n groot podium in een mooi theater staan'', vertelt Van Hooijdonk, ''we willen deze ochtend het voorlezen op een leuke manier extra onder de aandacht brengen zodat de kinderen zien dat lezen echt niet saai hoeft te zijn.''

Nek-aan-nek

En saai is de wedstrijd geenszins want de race gaat nek-aan-nek. Dirk Wahl is voorzitter van de Raad van toezicht van Theek 5 en maakt deel uit van de driekoppige jury: ''Het niveau ligt heel dichtbij elkaar maar ik geniet enorm van het enthousiasme van de kinderen. Natuurlijk willen wij vanuit Theek 5 het lezen bevorderen maar het is ook geweldig om te zien hoe de voorlezers hun best doen'', meent Wahl.

Aan het einde van de ochtend komt Nina Rosalie Brokx (12) van basisschool De Meander als winnaar uit de bus. Ze las voor uit 'Sjakie en de Chocoladefabriek' van Roald Dahl. De jury prijst haar levendige vertelstem en spanningsopbouw naar het moment dat Sjakie het gouden wikkel vindt.

Heel grappig

''Ik was heel zenuwachtig, de competitie was zo sterk'', bekent de winnares, ''maar ik vind het heel leuk om mee te doen, vooral omdat je uit heel veel verschillende boeken een stukje hoort. Ik wil de boeken over Julius Zebra nu ook lezen, want dat klonk heel grappig'', vertelt ze.

Op 24 maart gaat Nina Rosalie naar Goirle, want daar verdedigt ze Oosterhout in de halve finale van Brabant.