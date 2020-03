Nina (11) gaat zelf in quarantaine op slaapkamer: ‘Wil een voorbeeld stellen’

NL-Alert vanwege coronavi­rus, noodoproep om niet naar natuurge­bie­den te gaan

13:04 De boodschap kan bijna niet duidelijker: blijf vandaag thuis. Natuurmonumenten doet een noodoproep, Veiligheidsregio Brabant-Noord meldt: ‘Ga vandaag NIET naar parken, speeltuinen of andere plekken met veel mensen’ en er is een bericht via NL-Alert verstuurd.