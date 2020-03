Nijpend tekort aan containers door coronavirus: ‘De kades in China staan bomvol met containers die niet gelost kunnen worden’

Burgemees­ter Marian Witte: 'We moeten de wijk niet in de steek laten’

7:04 RAAMSDONKSVEER - Helemaal verwaaid stond ze daar, in de kiosk op het Heereplein in Raamsdonksveer. De prijsuitreiking van de optocht was de afsluiting van een heerlijke, historische dag; een gezamenlijke stoet van de drie kernen had door Dun Haaykaant (Raamsdonk) gezwierd. Het was een hoogtepunt in de eerste maanden dat Marian Witte aan het roer stond van de gemeente Geertruidenberg.