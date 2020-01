Nieuwjaarsontmoeting in gemeente Gilze en Rijen

Wegopbre­kin­gen in hartje Terheijden

13:47 TERHEIJDEN - In het kader van de herinrichting van de doorgaande route in Terheijden wordt maandag 6 januari in het dorpshart begonnen met werkzaamheden aan de Hoofdstraat, de rotonde bij de Jumbo, de Zeggelaan en de Polderstraat. Het werk gaat naar verwachting zeven weken duren.