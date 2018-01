Nieuwjaarsbranden in Oosterhout, Veen en Wijk en Aalburg

Oosterhout

De brandweer van Teteringen werd oudjaarsavond om 23.30 uur opgeroepen voor een autobrand aan de Narcissenstraat in Oosterhout. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, kon deze niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

Wijk en Aalburg

Op de kruising van de Veldstraat met de Bergstraat in Wijk en Aalburg is zondagavond net voor middernacht een caravan in brand gestoken.

Tientallen jongeren stonden toe te kijken. De brandweer heeft de brand geblust. De sfeer is gemoedelijk.

Veen

Precies om middernacht ging een auto in de brand aan de Mussentiend in Veen. Brandweer heeft de brand geblust. Vooralsnog is het rustig in Veen en kan de brandweer ongestoord werken.

Volledig scherm Auto in brand aan de Mussentiend in Veen. © Marcel van Dorst/Maric Media

Volledig scherm Caravan in brand Wijk en Aalburg. © Marcel van Dorst/Maric Media

Volledig scherm Caravan in brand Wijk en Aalburg. © Marcel van Dorst/Maric Media

Volledig scherm Auto in brand in Oosterhout. © Jeroen Stuve/Maric Media

Volledig scherm Caravan in brand Wijk en Aalburg. © Marcel van Dorst/Maric Media

Volledig scherm Caravan in brand Wijk en Aalburg. © Marcel van Dorst/Maric Media

Volledig scherm Wederom een autobrand in Veen. Dit keer op de Witboomstraat. © Marcel van Dorst / MaRicMedia

Volledig scherm Wederom een autobrand in Veen. Dit keer op de Witboomstraat. © Marcel van Dorst / MaRicMedia