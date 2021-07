Nieuwe verbindingsweg tussen Oosterhout en Raamsdonksveer komt er nu echt

Het plan voor de nieuwe verbindingsweg maakt deel uit van de werkzaamheden bij verkeersknooppunt Hooipolder. Dat knooppunt gaat de komende tijd flink op de schop.

Het doortrekken van de Statendamweg in Oosterhout naar de Kloosterhoeve in Raamsdonksveer, waar de Huntingtonkliniek is gevestigd, kreeg eerder niet louter positieve reacties. Zo klonk er stevige kritiek op het uitblijven van een vrij liggend fietspad naast de Statendamweg. Het college van burgemeester en wethouders gaf eerder dit jaar aan dat een dergelijk fietspad weinig meerwaarde heeft en schrapte het uit de plannen.

Natuur De Hillen

Maar dinsdagavond ging het in de gemeenteraadsvergadering vooral over natuur. GroenLinks is niet blij met het gekozen tracé, omdat deze door de kwetsbare natuur van De Hillen loopt en stemde daarom tegen het verlenen van het krediet.

Volledig scherm Een overzicht van de aanpassingen bij knooppunt Hooipolder. © Richard Gesell

Gezond Burger Verstand (GBV) stemde eveneens tegen. Deze partij vindt onder meer dat er veel onduidelijkheid is over de gevolgen voor de composteerinrichting dat in de weg ligt. Ook zette de partij vraagtekens van de compensatieregelingen voor mensen die daar grond hebben.

Verantwoordelijk wethouder Clèmens Piena zei over de kritiek van GroenLinks dat Oosterhout een groot belang heeft bij een goede bereikbaarheid. Volgens de wethouder moet daarom altijd het economische belang afgewogen worden tegen het belang van de natuur.

‘Duidelijk voordeel’

In dit geval vindt Piena dat de nieuwe weg een duidelijk voordeel heeft voor Oosterhout, omdat de wijk Dommelbergen en de bedrijven langs de Statendamweg beter bereikbaar worden vanaf Raamsdonksveer. Autoverkeer kan voortaan bij de afslag van de A59, komende van zowel de A59 zelf of van de A27, kiezen voor een route via de Kloosterhoeve in Raamsdonksveer om in Oosterhout-Noord te geraken.

Met de aanleg van de nieuwe weg is ruim twee miljoen euro gemoeid. Een groot deel daarvan wordt opgebracht door het Rijk. De gemeente Oosterhout moet zelf een dikke zes ton neertellen.

Als alles volgens planning verloopt, ligt de weg er in 2024. Vanaf dan kunnen mensen vanuit Oosterhout niet meer via de Oude Veerseweg naar de A59 rijden. Het is daarom nodig om de Statendamweg op enkele locaties te verstevigen om ervoor te zorgen dat de gehele rijbaan geschikt is voor het toenemende gebruik.