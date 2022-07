Nieuwe sporthal Raamsdonksveer kost zeker miljoen euro extra

Oosterhout verdubbelt budget wijkge­richt werken: inzet wijkmake­laars zeer gewaar­deerd

OOSTERHOUT - Het meer wijkgericht werken in Oosterhout begint vruchten af te werpen. In januari 2020 is die weg ingeslagen, onder meer met het aanstellen van wijkmakelaars. Burgemeester en wethouders zijn daar zeer enthousiast over. Het budget voor wijkgericht werken en buurtinitiatieven wordt verdubbeld en gaat van 150.000 euro naar 300.000 euro.

