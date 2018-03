Nieuwe speeltuin in Lage Zwaluwe

,,We zitten in een stoomboot", giert Tygo (5) het uit vanaf de vogelnestschommel. De speeltuin is met behulp van de kinderen van basisschool De Grienden ingericht, de schommel was een speciaal verzoek. ,,We hebben ze gevraagd wat ze belangrijk vinden voor in de speeltuin. Vanuit plaatjes mochten ze kiezen wat ze er graag in wilden", zegt Lilian Lambrechts, coördinator Dorpsgericht Werken.