Nieuwe school Wilsdonck op Parklaan in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER Voor de nieuwbouw van basisschool de Wilsdonck is een andere locatie gevonden. Niet op de huidige locatie aan de Rembrandtlaan, maar op de Parklaan waar nu sporthal Parkzicht staat. Na maanden van stilte is dit de oplossing waar het college van Geertruidenberg en schoolbestuur Stichting Uniek voor willen gaan.

,,Noem het voortschrijdend inzicht”, zegt voorzitter Peter Hendrix van Uniek. ,,Het voordeel is dat we dan maar maar één keer hoeven te verhuizen.”

Ook zijn er dan geen kosten meer voor tijdelijke huisvesting, vult wethouder Mike Hofkens aan. ,,Met als bijkomend voordeel dat een markant gebouw voor Raamsdonksveer behouden blijft".

De plannen werden gisteren bekendgemaakt. De ouders zijn gisteren per brief geinformeerd. Het voorstel wordt op 19 december voorgelegd aan de gemeenteraad.

Soap

Met de keuze voor een geheel nieuwe locatie krijgt de 'soap’ rond de nieuwbouw van de Wilsdonck, waarover al sinds 2004 wordt gepraat, een nieuwe wending. Afgelopen zomer werd bekend dat de kosten voor tijdelijke huisvesting fors hoger werden. Ook bleven school en bestuur aanhikken tegen de overlast van de bouwwerkzaamheden. Schooldirecteur Guido van Gils: ,,We hebben al die tijd gezegd dat we het liefst maar één keer willen verhuizen."

Parkzicht kwam in beeld toen wethouder Mike Hofkens,in een poging om uit de impasse te komen, het raadsprogramma er bij nam. ,,We wilden iets met die sporthal. Daaruit kwam de gedachte naar voren: waarom kunnen we de school en de sporthal niet combineren?”

Eerder is besloten dat bij de basisschool een gymzaal zou komen. Hofkens: ,, In het raadsprogramma staat de wens om op de huidige locatie van de sporthal een nieuwe sporthal te bouwen. Komt die nieuwe sporthal er, dan kunnen de leerlingen van de Wilsdonck daar gymonderwijs krijgen.”

Komt er geen nieuwe sporthal dan komt er alsnog een gymzaal. Hofkens: ,,We hebben nu acht ton gereserveerd voor een gymzaal. Dat bedrag kan wellicht worden ingezet voor stijgende bouwkosten. Plus dat we ook nog geld overhouden, 270.000 euro, die we hadden vrijgemaakt voor tijdelijke huisvesting.”

Naschoolse opvang

Volgens schoolhoofd Van Gils is het team van De Wilsdonck blij en opgelucht over de keuze voor de Parklaan omdat er dan maar een keer verhuisd hoeft te worden.Wel ligt de nieuwe locatie aan de rand van het voedingsgebied van De Wilsdonck. Van Gils daarover: ,,Ik ben nu vier jaar bij de Wilsdonck en ik merk dat mijn beeldvorming is veranderd. Ik zie dat jonge ouders, meer nog dan de plek van de school, het heel belangrijk vinden dat er voor- en naschoolse opvang aan de school verbonden is. Dat ze alle kinderen in een keer kunnen halen en brengen.” Lachend: ,,Dat is dan het voordeel als je wat langer over zo'n beslissing doet“”

Een ander voordeel is dat de Parklaan een rustige locatie is. Hofkens: ,,We hebben nadrukkelijk gekeken naar de veiligheid. In de nabijheid is een benzinestation met een LPG-tank. Met de eigenaar is overeengekomen dat de LPG-tank wordt verwijderd.”