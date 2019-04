Nieuwe rotonde Bredaseweg, verkeershinder verwacht in Oosterhout

De Bredaseweg geldt al als een van de grote knelpunten voor Oosterhout. De rotonde is nodig als ontsluiting voor de Wilhelminahaven, een nog te bouwen wijk. Sinds vorige week vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Kabels en leidingen worden aangelegd of verlegd. Daarnaast legt de aannemer tijdelijke voorzieningen aan, zoals een doorsteek aan de Burggraafstraat en een calamiteitenroute aan de Kuiperijhof.

Komend weekend is de eerste afsluiting van de Bredaseweg, vanaf bedrijventerrein Tricorp. Vrijdag om 7.00 uur gaat de weg dicht. Dat duurt tot maandag 6.00 uur. In die tijd wordt een tijdelijke weg aangelegd over het terrein van de Wilhelminahaven. Wie vanaf bedrijventerrein Tricorp komt, kan alleen maar naar het noorden. De wijk Houthaven wordt ontsloten via de Burggraafstraat.

Wegafsluitingen

Vanaf maandag is die tijdelijke route in gebruik. De verkeersstromen worden om en om doorgelaten via verkeerslichten: eerst zuid, dan noord, enzovoorts. Die tijdelijke weg is tot eind juni in gebruik.