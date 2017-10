Nieuwe Praxis in Oosterhout opent de deuren

Directeur (v) schrijft boek over vooroordelen: ‘de enige andere vrouw werkt in de kantine’

9:30 OOSTERHOUT - Mannelijke sollicitanten die haar aanzien voor de koffiejuf. Leveranciers die aan haar personeel vragen of zij wel écht de eigenaar is. Kristel Groenenboom nam op 23-jarige leeftijd Container Service C. Groenenboom over van haar vader en krijgt sindsdien tal van vooroordelen naar haar hoofd geslingerd. Ze schreef er een managementboek over: 'Mag ik meneer Kristel even spreken?'