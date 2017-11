Nieuwe politieke partij in Geertruidenberg heet MORGEN!: 'We willen af van het chagrijn, het is altijd zo zuur'

Momenteel leidt Mirjam de Groot de PvdA-fractie in de oppositie, terwijl namens GroenLinks Kevin van Oort wethouder is. De lijsttrekker moet nog officieel gekozen worden, maar De Groot gaat ervan uit dat Van Oort als eerste op de lijst komt te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. "Hij doet het hartstikke goed en heeft de ambitie als wethouder. Ik zal dan waarschijnlijk de nummer twee op de lijst worden." Mocht MORGEN! in de coalitie komen, dan zal De Groot in principe fractievoorzitter worden.

'Het is altijd zo zuur'

MORGEN! gaat voor positieve politiek. "Ik wil af van het chagrijn, het is altijd zo zuur. Kijk naar de nieuwe Markt in Geertruidenberg, mensen moeten daar hun kansen pakken. We willen levendigheid." Van Oort haalt duurzaamheid aan als belangrijk thema. "We hebben de afgelopen jaren best veel grote projecten aangepakt. De komende tijd zal het meer om kleine zaken gaan, wat mensen op straat zien. Zoals het groenonderhoud." MORGEN! is naast Lokaal+ en Keerpunt'74 de derde lokale partij in Geertruidenberg.