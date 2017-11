Nieuwe partij 'SP-fractie Oosterhout' bijna rond

Politici haken af; geen discussie met werkgevers

11:05 WAALWIJK - Ondernemers in Brabant die vanavond in Waalwijk in gesprek wilden met lokale politici over problemen waar zij als ondernemer tegen aan lopen, komen van de koude kermis thuis. De bijeenkomst die de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) in het NH Hotel had georganiseerd, gaat niet door.