Nieuwe Oosterhoutse Stadsbeurs zet ondernemers op de kaart

Die zomerdag, zo is de bedoeling, verrijzen in het Slotpark in Oosterhout een kleine tweehonderd tenten waarin de meest diverse Oosterhoutse ondernemingen en organisaties de inwoners laten zien wat ze doen.

Nagelstudio's

Het aanbod is divers. Nagelstudio's, fietsenmakers, makelaars, horecagelegenheden. Ze zijn allemaal welkom een tent te huren. Maar ook kunstenaars of organisaties als de vrijwillige brandweer, de scouting, voetbalvereniging en kantklosclub kunnen laten zien wat ze te bieden hebben.

Idee is dat het een grootschalig evenement wordt met een enorme diversiteit aan Oosterhoutse activiteiten. In een Slotpark waar muziek klinkt, kinderen zich prima kunnen vermaken en een horecaplein de bezoekers voorziet van de nodige hapjes en drankjes.

Reserveren

De beurs is tussen 10.00 en 17.00 uur. Wie graag andere Oosterhouters wil laten zien wat hij of zij doet in de stad, kan zich inschrijven via www.stadsbeurs.com /inschrijven. Een basisstand is te reserveren voor 150 euro.