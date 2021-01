Nieuwe ondernemers voor brasserie Petit Paris

Daniëlle-tijd in Big Bro­ther-huis begonnen: van zorgen voor 6 dierbaren naar zorgen voor 7 onbekenden?

4 januari AMSTERDAM/MADE - ,,Het is Daniëlle-tijd.” Na het horen van die woorden zagen tv-kijkers in Nederland en België maandagavond Daniëlle Dielemans (40) als vierde bewoner het Big Brother-huis in gaan. Het avontuur is begonnen voor de moeder van vijf uit Made.