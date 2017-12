Nieuwe N629 verdeelt de Hoogstraat in Oosterhout en Oosteind

Bewoners in het Oosteindse deel van de straat maken zich zorgen over de effecten van de nieuwe provincialeweg.

Zorgen in Oosteind

1) Landbouwvoertuigen mogen straks over een klein gedeelte van de N629 rijden. Bewoner Boudewijn Schoenmakers: ,,Wie met een landbouwvoertuig van de Heistraat komt om in de polder te werken, zal via de Hoogstraat moeten rijden, vervolgens de moeilijke bocht naar links maken bij de Provincialeweg. Bij de verkeerslichten de N629 op en dan via de ovonde de parallelweg op de polder in. Zeer omslachtig allemaal en gevaarlijk."

2) De Hoogstraat is te smal om zowel de fietsers als de landbouwvoertuigen door te laten. Schoenmakers: ,,Ik neem aan dat het fietsverkeer in de straat gaat toenemen als er een fietstunnel is aangelegd. Fietsers krijgen daar alle ruimte. En je kent scholieren, die rijden met drie, vier naast elkaar. Als ze vervolgens Oosteind binnen rijden en er komen daar vrachtwagens en landbouwmachines langs, dan is dat gevaarlijk. Richting Provincialeweg is de Hoogstraat best smal."

3) Schoenmakers hoopt dat de N629 voor een langer deel beschikbaar komt voor de landbouwvoertuigen. ,,Al die bedrijven aan de Heistraat willen goed bereikbaar blijven. Als ze op een langer stuk op de N629 mogen, hoeven ze de rare omrijroute door de Hoogstraat niet te volgen en kunnen fietsers veilig over straat." De provincie heeft al eerder aangegeven dat landbouwvoertuigen de doorstroming op de N629 in de weg staan.

Voorzichtige blijdschap in Hoogstraat-West

1) Frans Brekelmans van het Comité Hoogstraat-West: ,,De nieuwe N629 wordt straks een vloeiende, vlotte verbinding tussen Dongen en Oosterhout. Voor een automobilist is dat prettig. Het ligt voor de hand dat mensen vaker deze route zullen pakken, waardoor het in de Hoogstraat minder druk wordt."

2) Voorzitter van het comité, Nancy Vissers, is afwachtend. ,,Frans is daar heel positief over, maar ik moet het eerst zien. We hebben in ieder geval de toezegging van de wethouder dat als de verkeersdruk niet minder wordt, dat de gemeente dan maatregelen neemt."

3) Brekelmans: ,,Ik heb het gevoel dat er iets heel moois uit kan groeien. We vinden het als comité een goed plan. Natuurlijk moet er wel nog met alle belanghebbenden gepraat worden."

Volledig scherm De nieuwe N629 tussen Oosterhout en Dongen.