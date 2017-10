Nieuwe Merwedebrug 56 miljoen euro duurder

Bestuurder verliest macht over het stuur in Waalwijk en belandt in sloot

7:21 WAALWIJK – De politie en ambulance moesten dinsdagochtend rond zes uur uitrukken naar de Cartografenweg in Waalwijk. Een bestuurder was daar de macht over het stuur verloren, waarna hij met zijn auto in een sloot terecht kwam.