Nieuwe Markt Geertruidenberg: alle potentie of ghostcity?

,,De Markt is prachtig geworden, dat meen ik." Armand Hoogendoorn van Grand Café 't Bergsch Backhuys laat al een 'maar' doorklinken. ,,Er is een illusie gecreëerd. Wethouder Kevin van Oort (openbare ruimte, red.) heeft last van grootheidswaanzin. Wat denkt hij nu?" Het zit hoog bij Hoogendoorn. Zijn etablissement is gevestigd aan de Markt, maar door het schrappen van parkeerplekken vreest hij flinke omzetdalingen. ,,Dat zette deze zomer door de werkzaamheden al flink in. Ik zit nu op het niveau van twintig jaar geleden, toen ik hier begon. Ik moet het hebben van de zomer, dat is dit jaar niet gelukt." Het lijkt er toe te leiden dat 't Bergsch Backhuys haar deuren zo'n driemaal per week zal sluiten. ,,Anders hou ik het niet vol."

Van Oort: ,,Er waren 120 parkeerplekken op de Markt, dat zijn er nu 70. In principe is er nog voldoende plek. Maar een historische Markt vol auto's is niet aantrekkelijk, dus die wilden we leeg hebben. Dat geeft meer uitstraling; de terrassen kunnen nu ook doorgetrokken worden, maar dát is aan de ondernemers, daar liggen kansen voor hen." Zo ziet ook wethouder voor toerisme Bert van den Kieboom het. ,,We kunnen nu eenvoudiger evenementen organiseren op de Markt, omdat deze nu autovrij is.. Wij willen samenwerken met de ondernemers. We moeten het nu samen doen en ambities tonen."

Hoogendoorn schudt zijn hoofd. ,,Er waren 120 officiële plekken, maar er pasten 250 auto's. Van Oort heeft beloofd dat er parkeergelegenheid vlak buiten de Markt gecreëerd zou worden. Dat is niet gebeurd. Mijn klanten blijven weg. Die zetten hun auto's niet onder de bomen en gaan zeker geen half uur lopen om hier te komen."

Hij vervolgt: ,,We zijn geen toeristische stad, op hooguit een enkele dag in de zomer na. De gemeente had ervoor moeten zorgen dat dat toerisme eerst op gang kwam. Nu heeft de gemeente de stad dood gemaakt. Het wordt een ghostcity, vrees ik."