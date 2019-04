Nieuwe ingrediënten Boer & Festival Raamsdonks: Koeiendans en strobalen sjouwen

RAAMSDONK - De derde editie van Boer & Festival wordt uitgebreid met een drive-in bioscoop, een pop-up restaurant en een Brabants Kampioenschap strobalen laden. Dat zijn de nieuwe ingrediënten op het festival dat wordt gehouden tijdens het eerste weekend in mei bij de Ambachtshoeve in Raamsdonk.

Vrijdag 3 mei wordt op een weiland achter de boerderij een 140 vierkante meter groot scherm opgetrokken. Daarop zal een feelgoodmovie worden vertoond. Welke film is nog een verrassing, dat wordt later bekendgemaakt.

Lees ook PREMIUM Boer & Festival in Raamsdonk is meer dan de koeiendans Lees meer

In stijl

Er is ruimte voor 125 auto's, dus maximaal 250 mensen, kunnen naar het scherm komen kijken. In stijl, dus met een tractor komen, is niet de bedoeling. ,,Dan ziet een ander, die achter je staat met z'n auto niks", zeggen Jelle, Roel en Eelco Pullens, die met dit idee op de proppen kwamen. ,,Zelf zetten we strategisch wel een paar trekkers neer om dat sfeertje te creëren."

Kaartjes à 12,50 euro voor de drive-in bioscoop bestellen via boeroscoop@hotmail.com.

Zondag 5 mei

Zondag 5 mei kunnen de spierballen aan het werk bij het Brabants Kampioenschap strobalen laden, wat is afgekeken van het NK in Wieringerwerf. Groepen van zeven (mannen) of acht (vrouwen) moeten met een riek zo snel mogelijk 120 strobalen op een platte wagen gooien. Jelle: ,,Het is wel handig om ze netjes te stapelen. Want als ze erop liggen, rijd je met de tractor nog een parcours. Elke strobaal die eraf valt, kost je strafseconden."

Opgeven kan via ambachtshoevezuivel.nl/festival. Deelname is gratis. Elke groep krijgt veertien consumptiemunten.

Koeiendans

Bij Boer & Festival mag de koeiendans, eerste keer loslaten van de koeien in de wei, niet ontbreken. Ook stands met streekproducten zijn er, maar deze keer met een extra dimensie volgens Dirk Pullens. ,,Het blijft niet bij uitwisselen van informatie of iets van een streekproduct proeven. We hebben in samenwerking met Koken aan de Markt in Geertruidenberg een diner, in een pop-up restaurant. Een chef-kok serveert een viergangendiner. Zo leg je een verbinding tussen boer en burger."

Tussen half drie en half zes kunnen maximaal vijftig gasten aanschuiven voor het diner. Kosten: veertig euro, exclusief drank. Opgeven: info@kokenaandemarkt.nl of 0162 693 694.