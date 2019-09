Nieuwe informatie dubbele drugsmoord Hooge Zwaluwe, zitting achter gesloten deuren

Kermis Oosterhout opent met prikkelar­me uren

18 september OOSTERHOUT - De Oosterhoutse kermis opent voortaan met prikkelarme uren. Dat zegt wethouder Robin van der Helm. Hij voerde gesprekken met de kermisexploitanten over het tijdstip van de prikkelarme kermis. Eerder was de dinsdagmiddag prikkelarm. Dat verschuift naar vrijdag. ,,We hebben nu een extra opening en de kermisexploitanten zijn blij met de extra uren.”