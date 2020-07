Nieuwe huisvesting bij Sovak: ‘Nabootsen van het gezinsleven, dat is niet meer van deze tijd’

'Onze cliënten willen niet alleen in een wijk wonen, maar ook het gevoel hebben dat ze erbij horen en er echt toe doen", vertelt Marie-Louise van der Kruis, voorzitter van de raad van bestuur van SOVAK . De zorginstelling bouwt in Terheijden, Zevenbergen, Etten-Leur en Sleeuwijk aan een toekomst voor mensen met een verstandelijke beperking.

In Terheijden lukt dat volgens haar behoorlijk goed. ,,Terheijden is aan ons gewend. Als onze cliënten met hun karretje van de klussendienst langsrijden, dan houden de andere weggebruikers daar rekening mee. Ook houdt de buurt soms een oogje in het zeil bij nieuwe bewoners.”

Gemengd

Omdat de integratie nog niet overal zo ver is, ontwikkelt SOVAK samen met wooncorporaties ook gemengde locaties, waarbij mensen met en zonder zorgvraag een woongemeenschap vormen.

SOVAK creëert ook nieuwe woningen voor bewoners die niet in zo'n gemengde gemeenschap terecht kunnen. Ook voor hen is er in de appartementen meer privacy en hebben ze allen een eigen badkamer. De centrale ontmoetingsruimtes zijn echter wat kleiner geworden.

Van der Kruis: ,,Vroeger kozen we vaak voor het nabootsen van het gezinsleven. Er waren kleine slaapkamers en een grote woonkamer waar acht cliënten het eens moesten worden over wat er gekeken werd op de televisie. Dat is echt niet meer van deze tijd. We zoeken nu naar een mix van eigenheid, privacy en sociale ontmoetingen."

Inzichten

In die zoektocht werkt SOVAK samen met zorginstellingen SDW en S&L. Zij delen bijvoorbeeld data met elkaar. Daaruit blijkt onder meer dat tijdens de coronacrisis het aantal agressie-incidenten in de instellingen is gedaald. ,,We weten nog niet wat daarvan de oorzaak is.”

De coronatijd brengt meer inzichten. ,,Het digitale contact tussen de cliënt en de familie gaan we zeker behouden. Het doet onze bewoners goed om bijvoorbeeld met beeldbellen ook even kleine momenten te kunnen delen met hun familie. Het zal echter nooit de bezoekmomenten vervangen."

Kinderboerderij

Ook gaat SOVAK kijken of sommige cliënten dichter bij hun woonplek dagbesteding kunnen volgen. Daarom heropent de zorginstelling binnenkort weer de kinderboerderij op hun terrein in Terheijden, waar ook een dagbesteding komt. ,,Zo'n acht jaar geleden moest de kinderboerderij dicht wegens bezuinigingen, maar we merken dat deze erg wordt gemist. Niet alleen door onze bewoners, maar ook door de mensen uit het dorp. Daarom gaan we de kinderboerderij weer in ere herstellen."