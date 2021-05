Nieuwe huisartsenpraktijk Kloosterpad in Dongen, maar nu mét plasluikje

,,Je herkent het bijna niet terug”, zegt Yvonne Panken vol trots. De huisartsen met wie ze een maatschap vormt, hebben het pand vorig jaar gekocht. ,,In het gebouw dat we tien jaar lang gebruikt hebben, kregen we te kampen met een tekort aan ruimte. We hadden gedacht dat het voor ons hele leven groot genoeg zou zijn. Maar in 2017 vertrok de oudste collega en kwamen Tim Baijens en Anniek Baijens-van Haren erbij. Bovendien hebben we in de tussentijd veel nieuwe taken gekregen. Zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met psychische klachten. Daarvoor moesten we ondersteuners aantrekken. En we zijn actief in het opleiden van aankomend artsen en co-assistenten. Die hebben allemaal een eigen kamer nodig. We zijn gewoon uit het pand gegroeid.”