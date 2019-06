Nieuwe generatie raakt enthousiast over het Oosterhoutse Parkfeest

Hij somt op. Kenny B met een podium vol Oosterhoutse kinderen. De WC Experience als ideale afsluiter. Jules Deelder die veel mensen naar Oosterhout bracht. De Oosterhoutse rapper Ares. En überhaupt: de drukte op zondag. ,,En dat weer. Het bleef droog: dat was een cadeautje.”



De zaterdag was niet uitverkocht, maar 'gezellig druk'. Er was dan ook volop concurrentie in het festivallandschap in de regio. ,,En er gingen nogal wat mensen richting Guus Meeuwis in Eindhoven." Zimmerman vermoedt dat er nog zo'n 600 kaarten over waren.