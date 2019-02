Nieuwe evenementenbeleid leidt nauwelijks tot meer klachten in Gilze en Rijen

Burgemeester Jan Boelhouwer zag meer onderzoek in het geheel niet zitten. ,,Er is vast wel eens overlast, maar er komt geen klacht van burgers. Moeten wij dan vragen of iemand klachten heeft? Dan begint alles opnieuw. Het gaat juist hartstikke goed. Wees er trots op.” De suggestie van Gemeentebelang voor digitale aanvragen vond Boelhouwer goed.



Multem zei dat het niet om klachten ging, maar de vraag hoe bijvoorbeeld de ervaring met de brandweer, of burgers nog suggesties hebben voor verbetering.



Dat vond ook David Vermorken (VVD). ,,Kijk hoe het nog beter kan. We hebben destijds een sessie gehad met organisatoren. Dat was waardevol.‘’ Frits van Vugt (D66) zei toch ook wel mensen te kennen die last hebben van geluid, maar soms ook niet durven reageren omdat een exploitant zich nogal dreigend opstelt.



Boelhouwer erkende dat de oproep van Kern’75 positiever was dan zijn reactie verdiende. Hij beloofde eind dit jaar met hulpdiensten en andere betrokkenen over suggesties te gaan praten.