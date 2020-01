Nieuwe eigenaar voor recreatiebedrijf De Belhamel in Lage Zwaluwe

Eigenaar Corné bossers was al enige tijd op zoek naar een overnamekandidaat. Het bedrijf biedt onder andere een grote indoor speeltuin, bowling, boogschieten en een survivalparours aan. Ook is er een buitenspeeltuin met sinds enkele jaren een kleine versie van de Biesbosch.

,,We zijn ooit begonnen met een ballenbak van 575 vierkante meter", vertelde Corné Bossers twee jaar geleden tegen deze krant toen het bedrijf en de woning te koop kwam te staan. “Nu beheren we 35.000 vierkante meter aan binnen- en buitenactiviteiten. Als het aan ons ligt wordt het alleen nog maar groter. Maar een ding is zeker. We zoeken iemand die het voortzet. Geen projectontwikkelaar die het platgooit voor appartementen. Dat kunnen we zelf ook.”