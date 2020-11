Nieuwe eigenaar voor De Witte Leeuw in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - Horecazaak De Witte Leeuw in Raamsdonksveer staat op het punt een nieuwe eigenaar te krijgen. Johan van Beek neemt het pand over van Peter Lambregts.

De Witte Leeuw is al ruim een halve eeuw een begrip en een beeldbepalende horecaonderneming in het centrum van Raamsdonksveer. Het statige pand in de Prins Hendrikstraat doet eerst dienst als hotel, maar later wordt het gebouw meer gebruikt als evenementenlocatie en restaurant. In het begin runt Harrie Lambregts De Witte Leeuw, later neemt zoon Peter de zaak over.

De Witte Leeuw is met carnaval al tientallen jaren een zeer geliefde feestplek in het Faantelaand. In die periode wordt het pand omgedoopt tot ‘Leuthois‘. Meerdere artiesten treden dan op in de zaal, terwijl ook de après-skihut en het café geopend zijn. Vanaf vrijdag tot en met carnavalsdinsdag is het behoorlijk druk.

Volledig scherm Pyjamaontbijt in De Witte Leeuw. © Johan van Gurp

Zo is er in de vroege jaren het pyjamaontbijt, is de zaak enige tijd thuisbasis van onder meer carnavalsvereniging De Reutefleutes. Later zijn er optredens van artiesten als de River Zydeco Band, De Fik Erin, het Feestteam en Veul Gère.

Evenementen als het sauwelen en de Kovvernacht vinden er hun thuis. Daarnaast is het gebouw beschikbaar voor feesten en partijen. Ook Bucket Rock, bedoeld voor het goede doel, kent enkele edities in De Witte Leeuw.

Beide partijen konden vrijdag nog geen toelichting geven over de overname. Binnenkort komt hierover meer duidelijkheid. Of er een nieuwe invulling van het pand komt, is onbekend.

Volledig scherm Het eetcafé van De Witte Leeuw. © Pix4Profs / Edwin Wiekens