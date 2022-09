Nieuwe duurzame sporthal in Rijen afgestemd op rolstoelsporters

RIJEN - Een plat dak met het oog op duurzaamheid en een hal die is afgestemd op sporters met een sportrolstoel. Het staat in het vastgestelde ontwerp van de nieuwe sporthal in Rijen. De gemeente zoekt nu naar een aannemer die de sporthal kan bouwen.

,,Een deel van de hal is helemaal afgestemd op sporters met een sportrolstoel", zegt wethouder Merijn Scheifes. ,,Een specialistisch bureau heeft daarnaast aanbevelingen gedaan over de toegankelijkheid. Deze aanbevelingen hebben we verwerkt in het definitief ontwerp.”

Naast de verwerkte aanbevelingen zijn er in vergelijking met het voorlopige ontwerp ook veranderingen aan het dak aangebracht. Zo zijn er geen glooiingen meer te zien. ,,De gemeente wil de sporthal zo duurzaam mogelijk maken. Met een platter dak zijn er meer duurzame maatregelen te realiseren”, zegt woordvoerder Jeroen Leemans.

De nieuwe sporthal wordt vrijwel helemaal energieneutraal. Zonnepanelen komen op het dak van de sporthal en de akoestische bekleding op de binnenwanden van de sporthal is gemaakt van gerecyclede petflessen. In overleg met de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen komen er ook nestkasten in de gevels.

De gemeente is nu op zoek naar een aannemer die de sporthal kan bouwen. Het is de bedoeling dat de bouw dit najaar start, waarbij het streven is dat de hal in september 2023 klaar is voor gebruik. Naast de sporthal komt er ook een woongebouw met negentien appartementen. Volgens planning start de bouw van dat gebouw in het voorjaar 2023. Met de afronding van de appartementen moet het hele plan in de zomer van 2024 klaar zijn.

Plannen

De afgelopen jaren waren er verschillende plannen voor de invulling van het gebied waar eerder de Margriethal en zwembad Tropical stonden. Toen de plannen concreet waren, stegen de kosten van het project met bijna vijftig procent. Met het vaststellen van het definitieve ontwerp voor de sporthal is nu een grote stap gezet. Het ontwerp van de buitenruimte, met veel verschillende bomen en meer biodiversiteit in het gebied, is bijna klaar.

Scheifes is blij met de manier waarop het ontwerp dat er nu ligt tot stand is gekomen. Omwonenden en toekomstige gebruikers van de sporthal zijn nauw betrokken geweest bij het ontwerp, van zowel de sporthal als de buitenruimte. ,,We hebben veel aandacht en tijd besteed aan de participatie van de sportverenigingen, gebruikers van de Margriethal, omwonenden en de ervaringsdeskundigen op het gebied van inclusie. De werkgroepen hebben een belangrijke rol vervuld bij het opstellen van het Programma van Eisen en het uitwerken van het ontwerp.”