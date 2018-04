Nieuwe Dongenaar Mahmud is aan zet bij 'Fred Toilet'

De uit Eritrea gevluchte Mahmud Ibrahim bouwt in Nederland aan een mooie toekomst. De 25-jarige statushouder werkt hard aan zijn integratie en zag dat als eerste 'Nieuwe Dongenaar' beloond met een baan via Dongen Werkt!, als magazijnmedewerker bij Fremat.

Eigenaar Fred Marks van Fremat, ook wel bekend als 'Fred Toilet' vanwege de verhuur van mobiele toiletten, kan maar moeilijk aan voldoende magazijnmedewerkers komen. Daarom meldde hij de vacature in januari aan bij Dongen Werkt!

,,Al snel daarna stond Mahmud hier op de stoep, samen met begeleider Onno van de Leerloods. Het bleek een heel vrolijke, enthousiaste jongen die we hier graag een kans wilden geven. Na twee maanden proefdraaien waren we zo tevreden dat we besloten om hem een contract aan te bieden.''

Tractorreparaties

Ibrahim is zelf erg trots op zijn eerste echte baan in Nederland. ,,In Eritrea werkte ik in een garage en repareerde ik bijvoorbeeld tractoren. De situatie in mijn thuisland verslechterde echter dermate dat ik moest vluchten. Nederland vind ik een fijn land. Het is hier veilig en de mensen zijn aardig. Ik heb eerst een tijdje vrijwilligerswerk gedaan bij een kwekerij, maar echt werk is natuurlijk veel beter. Daarom doe ik erg mijn best om te zorgen dat mijn halfjaarcontract verlengd wordt.''

Quote Mahmud werkt keihard en hij wil graag leren. Steigers bouwen, ma­ga­zijn­werk­zaam­he­den, zagen: hij doet van alles Fred Marks

Vooralsnog is Fred Marks in elk geval erg tevreden over zijn nieuwe werknemer: ,,Mahmud werkt keihard en hij wil graag leren. Steigers bouwen, magazijnwerkzaamheden, zagen: hij doet van alles. Bovendien is hij nog nooit te laat gekomen. Of hij wel eens vroeger dan ik op de zaak is? Nee, dat niet. Ik ben er namelijk iedere ochtend om 5.00 uur al. Ook heel bijzonder aan Mahmud is dat hij voor iedere klant het magazijn uitkomt om zich voor te stellen.''

De goedlachse Ibrahim heeft het dus prima naar zijn zin op zijn nieuwe werkplek: ,,Fred is een goede baas. Hij is altijd in voor een grapje. Dat vind ik fijn, want ik lach graag en veel.''

Kletsen

Het Nederlands van Mahmud gaat overigens ook met sprongen vooruit. Fred Marks daarover: ,,Hij gaat ook regelmatig mee met de vrachtwagen. Door veel te kletsen over van alles en nog wat, leer je de taal natuurlijk snel.''

In de kantine gaat het vaak over voetbal en dan vooral over de Portugese sterspeler Ronaldo. Ibrahim vertelt: ,,Dat is echt mijn favoriet. Ik ben speciaal voor de krant naar de kapper geweest, voor een Ronaldo-kapsel. Ik zie de toekomst in Nederland positief tegemoet. Ik heb werk en woon in 's Gravenmoer. Het gaat goed met mij. Nu alleen nog maar een leuke vriendin vinden. Dat gaat me vast ook lukken.''