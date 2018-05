Nieuwe coalitie Oosterhout houdt 'de hand op de knip'

Investeringen

Het worden vier jaren met 'de hand op de knip'. Kosten voor jeugdzorg en wmo rijzen de pan uit; daar wil het stadsbestuur fors op bezuinigen. Mensen hoeven daarbij niet bang te zijn dat ze zonder hulp komen te zitten. Er moet vooral gekeken worden naar de manier van werken. ,,Tegelijkertijd is een aantal investeringen nodig'', vervolgt wethouder Marcel Willemsen (CDA). ,,Het stadhuis bijvoorbeeld, maar ook de Oosterheidehal is toe aan een opknapbeurt.''

Slimmer

Voor die investeringen is nu vrijwel geen ruimte gemaakt in het toch al krappe budget. VVD-wethouder Robin van der Helm: ,,We moeten slimmer naar ons systeem kijken. Waar kunnen we mee stoppen? Wat kan anders? En als je kijkt naar bijvoorbeeld duurzaamheid: met windmolens kun je als gemeente ook geld verdienen.'' ,,Je wordt er creatief van'', zegt Marian Witte (Gemeentebelangen).

Pannehoef

Dat blijkt wel uit het idee om de verbouwing van de Pannehoef te schrappen. De gemeente wilde van dit pand een podium voor amateurkunst maken. Kosten: ruim één miljoen euro. Het kan, denkt het college, goedkoper als het leegstaande zwembad Arkendonk hiervoor wordt gebruikt. ,,Net als wat er met BOCK in zwembad de Blikken is gebeurd", vertelt Clemens Piena (Gemeentebelangen).

Parkeren

Er zijn meer opmerkelijke plannen en wensen: het stadsbestuur wil onderzoeken of kinderboerderij MEK kan verkassen naar de stadsparken of het Slotjesveld. In het park wil ze daarnaast een speeltuin realiseren. En: de parkeertarieven worden opnieuw bekeken. Het stadsbestuur ziet graag een verlaging van 1,90 naar 1,50 euro per uur. ,,We moeten concurreren met andere steden'', zegt Willemsen. Een ander plan: een betere busverbinding van Oosterhout naar Utrecht. Want een treinstation komt er voorlopig toch niet.