Nieuwe Cambreur College in Dongen ‘compact en transparant’

Dat zegt directeur René Hermans van het Cambreur College. In zijn werkkamer in de middelbare school (havo, vwo en vmbo) geeft hij toelichting op het ontwerp voor de nieuwbouw, waarvoor het Delftse architectenbureau Cepezed verantwoordelijk is.

,,We zijn echt heel blij dat het gehele proces zo goed verlopen is. Het heeft jaren geduurd, maar in het voorjaar van 2021 staat de nieuwbouw er’’, zegt hij niet zonder trots.

Schoolplein

Het zal voor de Dongenaren wel wennen zijn, want het gebouw komt vanaf de Mgr. Schaepmanlaan gezien een stuk naar achteren te liggen. Het schoolplein is in het ontwerp aan de voorkant gesitueerd. Daar komt ook de gezamenlijke ingang. ,,Nu komen leerlingen en medewerkers van de school via aparte ingangen binnen’’, zegt Hermans.



Volgens Hermans wordt het een flexibel gebouw dat aan het toekomstige aantal leerlingen kan worden aangepast. ,,We hebben nu 1.275 leerlingen. Dat is meer dan we een jaar of wat geleden hadden gedacht. We trekken niet alleen leerlingen uit Dongen maar ook uit Rijen, Oosterhout en de Tilburgse wijk De Reeshof. Maar toch houden we er rekening mee dat het huidige aantal leerlingen slinkt.’’

Volledig scherm Het nieuwe Cambreur College in Dongen. © BN DeStem

Zonnepanelen

Met de bouw van het nieuwe Cambreur College is een bedrag van ruim vijftien miljoen euro gemoeid. Een dikke twee miljoen komt voor rekening van de school zelf. De rest wordt opgehoest door de gemeente Dongen. Het wordt een duurzaam gebouw met zonnepanelen op het dak en een warmtepomp voor de cv. Een extra aanwinst is de collegezaal met bijna honderd zitplaatsen.

Hermans zegt dat het ontwerp van het nieuwe Cambreur College het karakter van de school in ere houdt. ,,We wilden de kleinschaligheid van de school behouden en dat is gelukt. Gedurende het proces werd duidelijk dat we wel wat moesten bezuinigen, maar gelukkig hebben we dat niet hoeven doen op de voor ons belangrijke zaken.’’'

De vraag is wel wie de bouw gaat uitvoeren. Er wordt nog gezocht naar een aannemer die het project binnen de begroting denkt te kunnen houden. Illustraties van het complete ontwerp zijn te zien op onze website.

Volledig scherm Het nieuwe Cambreur College in Dongen. © BN DeStem

Volledig scherm Het nieuwe Cambreur College in Dongen. © BN DeStem