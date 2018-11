Nieuwe burgemeester Oosterhout Buijs: ‘Ik sluit drugspanden, we rollen grote netwerken op’

BOXTEL/OOSTERHOUT - De drugshandel tiert welig in Boxtel. Een beeld dat kleeft aan het dorp. Feitelijk echter heeft Boxtel relatief niet meer zaken dan plaatsen in de omgeving. Toch sloot burgemeester Buijs, die de nieuwe burgemeester van Oosterhout wordt, ook deze week nog een drugspand.

Het imago van Boxtel is niet altijd positief. Milieucentrum De Kleine Aarde heeft het dorp weliswaar de naam bezorgd dat het op het gebied van duurzaamheid wel goed zit aan de Dommel, maar aan Boxtel kleeft toch ook het beeld dat de drugscriminaliteit er welig tiert.

Quote We zouden best meer steun mogen krijgen van Den Haag Burgemeester Mark Buijs Onlangs nog werd een grote drugshandel op en rond het Breukelsplein opgerold, in Park Molenwijk zou van alles aan de hand zijn en deze week sloot burgemeester Mark Buijs een drugspand aan de Poolsestraat. Kwesties die het negatieve imago van Boxtel versterkten.

Een verklaring? Die is niet meteen voor handen. Burgemeester Mark Buijs kent de ‘verhalen’ over zijn gemeente. ,,De feiten staven de verhalen en gevoelens niet. In Boxtel hebben we relatief niet meer drugszaken dan in dorpen in de omgeving”, aldus de burgemeester. Daarin bevestigd door Dennis Idoe van het politieteam Meierij.

Wellicht, realiseert zich het tweetal, ontstaat het idee ook wel omdat Boxtel de zaken op het gebied van drugshandel steviger aanpakt de laatste tijd. Buijs: ,,We zitten er bovenop en dat zorgt ook voor onder meer extra publiciteit. Ik sluit drugspanden, we rollen grote netwerken op. We vragen mensen nadrukkelijk zaken bij ons te melden. Dat levert ook succes op. Zoals laatst met het Breukelsplein, waar wij dankzij oplettende burgers een flinke slag hebben kunnen toebrengen aan een drugsnetwerk.”

Onveilig

Maar genoeg is het nooit, weten Buijs en Idoe. ,,Het wordt ons ook niet gemakkelijk gemaakt”, stelt de burgemeester. ,,We zouden best meer steun mogen krijgen van Den Haag. Zaken aanpakken, rechercheren en afwerken is tijdrovend. Vaak worden die processen verstoord omdat bijvoorbeeld onze politiemensen worden ingezet voor landelijke zaken. De nationale politie heeft voordelen, zoals bij de aanpak van terrorisme, maar ook nadelen. Bij ons blijven dingen liggen.”

Het tweetal wil de gevoelens die leven in Boxtel niet bagatelliseren. ,,Als mensen zich onveilig voelen, dan is dat uiteraard ook zo. En gaan wij ook in op de meldingen.” Zoals onlangs over Park Molenwijk als ‘poel van verderf’. Idoe: ,,Onze mensen hebben daar poolshoogte genomen, maar niet geconstateerd wat er over werd gezegd. En onze wijkagenten herkenden het geschetste beeld ook niet. Molenwijk is een prachtige plek om te recreëren en natuurlijk gebeuren ook daar wel eens zaken die niet door de beugel kunnen. Daar zijn we alert op. Uiteraard.”