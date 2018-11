Nieuwe burgemeester Oosterhout: ‘Alles smaakt naar meer‘

Zuiderwaterlinieroute Struinen door de een-na-oud­ste stad van Holland

13:40 De Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 9: een wandeling door het historische stadje Geertruidenberg. In het compacte centrum kijkt de bezoeker zijn ogen uit. En struinend over het bolwerk komt de geschiedenis tot leven.