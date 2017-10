Nieuwe baan Oosterhoutse Golf Club klaar: 'Lastige bunkers, lange holes en poeltjes'

Het waren volgens bestuurslid Jorg Wijnands de leden die behoefte hadden aan een kortere, maar uitdagende baan. ,,Vooral de ouderen, waarvoor uren op de golfbaan toch te veel is. Maar het is ook ideaal voor leden die krap in hun tijd zitten. Op de nieuwe baan ben je met 1,5 uur klaar.''



Dat betekent niet dat alle 1.100 leden meteen enthousiast waren, vertelt Malcontent terwijl we even stoppen bij hole 7 voor de foto. ,,Er was ook twijfel. Om de nieuwe baan te realiseren, moesten we vier holes van de bestaande baan verleggen. Veel leden vonden dat zonde. Ze zien de golfbaan toch als hun kindje.''



PR-man Daniël Wessels vult aan: ,,Het is ook een hele belasting. Een verbouwing brengt rotzooi en overlast met zich mee. We moesten als vereniging 7 ton vrijmaken. Maar hoe zichtbaarder de nieuwe baan werd, hoe enthousiaster de leden.''