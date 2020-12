Nieuwe APV Gilze en Rijen verbiedt wildcrossen en carbid schieten

RIJEN - Een verbod op lachgas, carbid schieten, illegaal crossen zijn enkele opvallende wijzigingen in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening APV van Gilze en Rijen. De gemeenteraad heeft tevreden met deze modernisering van de APV uit 2014 ingestemd. Ook is gekeken naar gelijk trekken met de APV's van de twee andere ABG-gemeenten.

In een APV staan de lokaal geldende regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Gezien het proces van ambtelijke samenvoeging met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau is harmonisering van belang. Dat maakt het werk van de gezamenlijk opererende Boa's overzichtelijk en voorkomt ‘shoppen bij de buren’.

In de raadsvergadering maandag verwezen de diverse fracties naar de commissie Middelen, waar specifiek aandacht was gevraagd voor een aantal aanvullingen. Burgemeester Derk Alssema had als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid goed geluisterd.

Ballonnen

Nu mogen milieuvervuilende ballonnen nooit meer opgelaten of uitgedeeld worden, carbid schieten wordt per 27 december in de Hart van Brabant-gemeenten verboden. In ieder geval dit coronajaar. Een ontheffing daarna blijft mogelijk. Het gebruik van lachgas als roesmiddel is ook verboden.

Verschillende nieuwe bepalingen vallen op. Zo is het dragen van zichtbare uitingen als hesjes van vijf verboden zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs als Satudarah en Hell’s Angels verboden. De gemeente stelt paal en perk aan de vestiging van sisha-lounges door ze vergunningplichtig te maken.

Lachgas

Naast overmatig drankgebruik is ook het verbod op het gebruik van lachgas als roesmiddel in de bepaling opgenomen. Een algeheel verbod in de gemeente mag niet. Daarom geldt het verbod bij hinder of mogelijke hinder en mogen deelgebieden worden aangewezen waar gebruik en meedragen verboden is.

Nieuw is ook dat de burgemeester als uiterste middel een dwangsom kan opleggen aan een eigenaar of verhuurder van een pand als deze geen einde maakt aan overlast voor de omgeving. De regels voor prostitutie worden aangescherpt. Raam- of straatprostitutie is verboden, maar vanuit de eigen woning wordt het, onder voorwaarden, gezien als een aan huis gebonden beroep.