Nieuwe Aldi opent vrijdag in Oosterhout, maar zonder toeters en bellen

Zwaar illegaal vuurwerk, xtc, wiet en ketamine: man (23) uit Hank aangehou­den

12 november RAAMSDONKSVEER/HANK - Een 23-jarige man uit Hank is woensdagochtend aangehouden omdat hij in bezit was van drugs en een flinke hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk. Dat meldt de politie. Het gaat om 25 cobra's, een mortier, xtc-pillen, hennep en ketamine. Ook had de man medicatie uit de geneesmiddelenwet bij zich.