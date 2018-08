'Nieuwbouw voetbalclub RFC wordt te duur'

De oorzaken van het tekort zijn voor een deel toe te schrijven aan het wensenlijstje van de gemeenteraad. Die wilde twee extra kleedkamers bovenop de geplande tien, zonder daarvoor extra budget te voteren. Het ontwerp werd aagepast, maar vervolgens waren de prijzen in de bouw helaas weer gestegen, legt het college uit. De wens van de raad om een klimaatneutraal gebouw weg te zetten, is daarin nog niet eens meegenomen.

Lening

Een ander probleem is dat RFC, volgens het college, te laat de papieren heeft ingediend die nodig zijn voor een lening van 500.000 euro bij de BNG. De gemeente wil hiervoor borg staan, wat beoordeeld moet worden door SWS. ,,Ondanks herhaalde verzoeken van de gemeente heeft RFC pas recent een aanvraag ingediend". SWS heeft nog een maand nodig voor de beoordeling . ,,In de tussentijd kijken we hoe we kunnen bezuinigen. Wellicht moeten we concessies doen aan het ontwerp."