Nieuwbouw Veerse school valt fors duurder uit

'Dit gaat heel hard'

Ondanks het feit dat de kosten fors stijgen, is de gemeenteraad niet van plan om de bouw van de nieuwe school te blokkeren. “Op deze manier is Trema geholpen, tafeltennisvereniging Smash heeft zijn doel bereikt en een goed stuk onderwijs is belangrijk”, stelt Joop Heesters (Keerpunt’74). Grootste partij Lokaal+ is voorstander van een kinderopvang in De Wilsdonck. “Het is een must”, vindt raadslid Wim Quirijnen.

Energieneutraal

Minie van de Weerd (GroenLinks) wil dat de gemeente bekijkt of nieuwe school geheel energieneutraal kan worden gebouwd. “Want we bouwen ook nul-op-de-meterwoningen.” Ook de VVD hamert op duurzaamheid. "Daar moet je nadrukkelijk naar kijken", stelt Thosha van der Maas. "Dit is een unieke kans: de eerste school die we gaan bouwen, wordt dan zo duurzaam mogelijk. Het zou een gemiste kans zijn om dit niet te doen." "Er kan meer, maar dan kost het ook meer", antwoordt wethouder Bert van den Kieboom (Lokaal+). Hij rekent een bijkomend bedrag van ruim 700.000 euro voor om nog meer duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Welke extra maatregelen daarvoor precies kunnen worden genomen, hoopt de wethouder binnenkort uit te leggen aan de politiek. "En dan is het de vraag: is dat bedrag het me waard om de school er nog mooier uit te laten zien?" Eind februari neemt de raad een definitief besluit over het extra geld voor De Wilsdonck.