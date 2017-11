Nieuwbouw RFC en Dongemond College valt mogelijk duurder uit: 'Bouwprijs is gestegen'

Ouders uit Oosterheide boos over Bunthoeffoto: 'Onder valse voorwendselen naar het pleintje gelokt'

2 november OOSTERHOUT - Ouders in Oosterheide zijn boos op de groep vrijwilligers die pleiten voor een ruimte voor allochtone jongeren in de wijk. De ouders zijn kwaad omdat volgens hen minstens vier kinderen onder valse voorwendselen naar het pleintje bij de Bunthoef zijn gelokt om te poseren voor de foto voor de krant (de foto is offline gehaald). De vrijwilligers ontkennen: ,,Onzin. Wij hebben geen kinderen voor de foto gevraagd. Ze kwamen er zelf bij staan."